المملكة تشارك في أعمال الدورة 66 للجنة المعنية بوضع المرأة بالأمم المتحدة

تشارك السعودية افتراضياً في أعمال الدورة 66 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة CSW 66 المقرر عقدها في نيويورك خلال الفترة من 14 إلى 25 مارس 2022م، والتي تناقش افتراضياً موضوعها الرئيس بعنوان: "تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، ضمن سياق البرامج والسياسات؛ للحدّ من مخاطر التغير المناخي والمخاطر البيئية والكوارث".
يرأس وفد المملكة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة، الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ويضم كلاً من: رئيسة لجنة المرأة بمجلس شؤون الأسرة الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد، ومدير إدارة المرأة وشؤون الأسرة بوزارة الخارجية شروق بنت حمد القويعي، ومستشار وكيل الوزارة للموارد البشرية لجودة الأعمال والمشرف على برنامج "أفصح" بوزارة الصحة د. أريج بنت عطية الجهني، ومحلل أول في السياسات الدولية بوزارة الطاقة نورة بنت خالد العيسى، ومدير إدارة كسب التأييد بجمعية النهضة سلمى بنت راشد الراشد.
وتنظم المملكة العربية السعودية على هامش الاجتماعات ندوة افتراضية بعنوان "نحو تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والفعالة في تحقيق الاستدامة البيئية" وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2022م.
وأوضحت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن هذا الملتقى الأممي يوفر فرصة لاستعراض ما تحقق من منجزات على صعيد تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية، ضمن سياق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، والتقدم الذي تم إحرازه في كل الجوانب وبالأخص ما يتعلق بموضوع النقاش لهذا العام وهو الأمن البيئي من أجل غد مستدام، حيث إن مشاركة المملكة من خلال الوفد المشكلّ ستتطرق إلى الدور المحوري للمرأة في ترسيخ الاستدامة في المجتمع السعودي وأسلوب حياته، لا سيما أن المرأة السعودية اليوم تشارك بفاعلية في التنمية الوطنية، من خلال المشاركة في صناعة القرار والمبادرات المجتمعية المتخصصة في البيئة وكافة مجالات التمكين للمرأة في جميع جوانب حياتها.