المملكة تشارك في أعمال الدورة 66 للجنة المعنية بوضع المرأة بالأمم المتحدة

وأوضحت الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن هذا الملتقى الأممي يوفر فرصة لاستعراض ما تحقق من منجزات على صعيد تمكين المرأة في المملكة العربية السعودية، ضمن سياق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، والتقدم الذي تم إحرازه في كل الجوانب وبالأخص ما يتعلق بموضوع النقاش لهذا العام وهو الأمن البيئي من أجل غد مستدام، حيث إن مشاركة المملكة من خلال الوفد المشكلّ ستتطرق إلى الدور المحوري للمرأة في ترسيخ الاستدامة في المجتمع السعودي وأسلوب حياته، لا سيما أن المرأة السعودية اليوم تشارك بفاعلية في التنمية الوطنية، من خلال المشاركة في صناعة القرار والمبادرات المجتمعية المتخصصة في البيئة وكافة مجالات التمكين للمرأة في جميع جوانب حياتها.