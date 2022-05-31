المملكة تشارك في الاجتماع الـ 58 للمجلس التنفيذي لـ"الآسوساي"

شاركت المملكة، ممثلةً برئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في الاجتماع 58 للمجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الآسوساي"، الذي عُقد افتراضياً اليوم، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة الأعضاء في المنظمة من الدول: تايلاند، روسيا، اليابان، كوريا، تركيا، الهند، الصين، الفلبين، باكستان، ماليزيا، فيتنام.
وناقش أعضاء المجلس في الاجتماع عدة تقارير عن نتائج أعمال الأمانة العامة للمنظمة المتضمن البيانات المالية للعام المالي 2021م، والموازنة التقديرية للفترة (2023 - 2025م)، وتقريراً عن الخطة الإستراتيجية للمنظمة للفترة (2022 - 2027م)، ونتائج أعمال مجموعة عمل الأسوساي للرقابة على أهداف التنمية المستدامة.
واطلع الأعضاء على مشروع البحث العلمي 13، ونتائج أعمال اللجان الفرعية للمنظمة، وعدد من التقارير عن تعاون منظمة "الآسوساي" مع المنظمات ذات الصلة بأعمالها.