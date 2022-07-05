المملكة تشارك في المنتدى السياسي لأهداف التنمية المستدامة 2022

وسيقود وفد المملكة في المنتدى وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للسياسات والتخطيط الاقتصادي أيمن بن إسحاق أفغاني؛ حيث سيتناول المنتدى العديد من المحاور والأهداف الرامية إلى إعادة البناء بشكل أفضل بعد كوفيد-19، والنظرة العالمية بشأن تطوير التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع التركيز على أهداف التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والحياة تحت الماء، والحياة في البر، إضافةً إلى عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وتأكيد أهمية التعاون الدولي والالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الحسبان البلدان ذات الدخل المنخفض والأقل نموًّا.