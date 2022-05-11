المملكة تشارك في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

شاركت المملكة العربية السعودية في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي جرى بحضور ممثلي الحكومات والمنظمات والوكالات الدولية، فضلاً عن المنظمات الإقليمية وممثلي المجتمع المدني.
ورأس وفد السعودية رئيس بعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
وشدَّد السفير العريفي خلال مداخلته أمام المؤتمر على الدعم الإنساني السخي الذي قدَّمته السعودية منذ بداية الأزمة السورية، الذي تجاوز مبلغ ستة مليارات و700 مليون دولار؛ لمؤازرة ودعم الشعب السوري، وتمكينه من تجاوز المحنة الإنسانية التي تعصف به.
وأكد الدور الحيوي الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشاريع تُنفَّذ خلال عام 2022م، تقدر قيمتها بـ32 مليونًا و700 ألف دولار.
وأعرب رئيس بعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي عن أمله بأن يحقق المؤتمر أهدافه لدعم النازحين واللاجئين السوريين والدول المضيفة، وأن يعم الأمن والسلم سوريا والعالم.