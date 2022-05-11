المملكة تشارك في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة

وشدَّد السفير العريفي خلال مداخلته أمام المؤتمر على الدعم الإنساني السخي الذي قدَّمته السعودية منذ بداية الأزمة السورية، الذي تجاوز مبلغ ستة مليارات و700 مليون دولار؛ لمؤازرة ودعم الشعب السوري، وتمكينه من تجاوز المحنة الإنسانية التي تعصف به.