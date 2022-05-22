المملكة تشارك في مؤتمر "محكمة التحكيم الدولية" في دبي

وتُعد غرفة التجارة الدولية السعودية أحد أهم الجهات التي تمثل المملكة في الخارج اقتصاديًا وتجاريًا بحكم عضويتها في غرفة التجارة الدولية (ICC) والمنظمات الدولية ذات العلاقة، لاسيما في ظل موقع المملكة كأحد أقوى 20 اقتصادًا في العالم (G20)، وتعمل الغرفة مع (ICC) لرسم ووضع السياسات والممارسات التجارية الدولية من خلال اللجان التابعة لها لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما تسعى الغرفة إلى توطيد العلاقات التجارية الدولية السعودية على المستوى الدولي، ونقل المعارف والخبرات الدولية والاستفادة منها داخل المملكة.