المملكة تضخّ أكثر من 4 ملايين لتر من المياه لمخيمات النازحين بحجة وصعدة خلال أسبوع

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وجرى خلال الفترة 16- 22 مارس 2022م، في محافظة حجة ضخ 3.364.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 577.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 54 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
كما جرى بمديرية في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردًا.
على جانب آخر، واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 285 مستفيداً خلال الفترة 16- 22 مارس 2022م، منهم 88 مستفيدًا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و9 مرضى في عيادة الطوارئ، و31 مستفيدًا في عيادة الباطنية، و9 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، و5 أشخاص في قسم الإحالة الطبية، كما تم صرف الأدوية لـ140 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 3 مستفيدين، إضافة إلى 6 مستفيدين في عيادة التوعية والتثقيف.
واستفاد من قسم الخدمات التمريضية في الخدمات المرافقة 83 شخصًا، في حين جرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات.