المملكة تضخّ أكثر من 4 ملايين لتر من المياه لمخيمات النازحين بحجة وصعدة خلال أسبوع

وراجع العيادات 285 مستفيداً خلال الفترة 16- 22 مارس 2022م، منهم 88 مستفيدًا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و9 مرضى في عيادة الطوارئ، و31 مستفيدًا في عيادة الباطنية، و9 حالات في عيادة الصحة الإنجابية، و5 أشخاص في قسم الإحالة الطبية، كما تم صرف الأدوية لـ140 فردًا، فيما راجع عيادة الجراحة والتضميد 3 مستفيدين، إضافة إلى 6 مستفيدين في عيادة التوعية والتثقيف.