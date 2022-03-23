المملكة تطرح رؤيتها لصناعة التعدين في قمة "فاينانشيال تايمز" للسلع العالمية

وذكر أنه تم تطوير استراتيجية التعدين في المملكة كنتيجة لرؤية 2030؛ مما أدى إلى إدخال تحسينات وتطورات كبيرة في البيانات المتاحة فيما يتعلق بالثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار.

وقال: إن من بين ما اشتملت عليه استراتيجية التعدين تطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية، ووضع إستراتيجيات من أجل التنمية الصناعية في المراحل الأولى والوسطى والنهائية، والتركيز الواضح على الاستدامة.