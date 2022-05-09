السفر الجوي المتناغم.. المملكة تطلق سياسة عالمية جديدة لتسريع تعافي قطاع الطيران

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبد الله الدعيلج: "إن جائحة كورونا كشفت عن حجم الانفصال وقلة التنسيق بين الدول على الصعيد العالمي، إذ يظهر بحثنا أن عديداً من الناس اختاروا عدم السفر في عام 2021 - بل لا يعتزمون السفر في عام 2022 - بسبب المتطلبات الصحية المربكة عند السفر من بلد إلى آخر".