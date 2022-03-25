المملكة تُعيد فتح برنامج التأشيرة عند الوصول لحاملي تأشيرات أمريكا وبريطانيا وشنغن

كما يتعين على الزوار الذين يحملون تأشيرة سارية المفعول للولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو منطقة شنغن؛ استخدامها مرة واحدة على الأقل للدخول إلى المنطقة التي أصدرت التأشيرة قبل استخدامها لدخول المملكة، ويعد خيار التأشيرة عند الوصول متاحاً لمواطني الدول المؤهلة لبرنامج التأشيرة الالكترونية والذي تم إطلاقه في عام ٢٠١٩، كما يتعين على كافة الزوار الحصول على تأمين طبي ضد مخاطر كورونا؛ والتي يمكن الحصول عليها من جميع مطارات المملكة الدولية عند الوصول.