المملكة تفتتح جناح "السعودية الزرقاء" في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمحيطات بالبرتغال

وقد أعلنت المملكة في وقت سابق عن العديد من الالتزامات الرئيسة كجزء من طموحات واسعة لتعزيز الاستدامة فيها، بما في ذلك زيادة نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 %، بالإضافة إلى الإعلان عن مبادرة زراعة 100 مليون من أشجار المانغروف (القرم) بحلول عام 2030.