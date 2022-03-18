المملكة تفوز بجائزة أفضل جناح في "إكسبو" وتحقق 3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس

واستند الجناح السعودي في تصميم محتواه على أربع ركائز رئيسة، هي المجتمع الحيوي المرتبط بجذوره، والتراث الوطني العريق، والطبيعة الخلابة، والفرص، ونجح الجناح على مدى ستة أشهر في جذب اهتمام الزوّار من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة، وأسابيعه الموضوعية التي تعكس الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة، مع الحضور المتألق للحرف السعودية التراثية، والعروض الفلكلورية الشعبية، والأطباق الشهيرة من مختلف مناطق المملكة، فضلاً عن العروض العائلية والثقافية والشعرية، إلى جانب مجموعة الفرص المتعددة في مجالات الابتكار والاقتصاد والثقافة والاستثمار.