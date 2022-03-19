المملكة تفوز برئاسة مجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

ويهدف معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية "SMIIC" إلى تفعيل التعاون والعمل الإسلامي المشترك في مجال أنشطة التقييس لتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي، وتعظيم الاستفادة من التجارة البينية بين الدول الأعضاء، كما يعمل المعهد على تطوير إطار عمل تكاملي يرسخ التعاون والتكامل كمبدأ أساسي في تحقيق مصالح الدول الأعضاء بشكل عام، إلى جانب تطوير منظومة البنية التحتية لأنشطة التقييس والجودة في الدول الإسلامية، عبر تفعيل دور لجان العمل الفنية المتخصصة في المعهد.