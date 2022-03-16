المملكة تنال عضوية لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة

ويعمل المركز مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال" على تهيئة بيئة قانونية مواتية للتجارة في المملكة من خلال إذكاء الوعي بمعايير القانون التجاري الدولي وتعزيز فهمها، ونشر الوعي بنصوص الأونسيترال، وإجراء تحليـل للثغـرات وتحديـد موضوعات الإصلاح التشـريعي، مع تقديــم الدعــم للصياغــة التشــريعية من قبل اللجنة فــي اعتمــاد واستخدام نصــوص اللجنــة والمعاييــر الأخــرى ذات الصلــة، إضافة إلى بنــاء القــدرات واستحداث برامج تتعلق بمجالات التعاون بين بما يسهم في دعـم التفسـير الموحـد لنصـوص الأونسـيترال ومعاييـر القانـون التجـاري الدولـي.