المملكة تهنئ مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية في عدن

وجدَّدت الوزارة تأكيد المملكة دعمها الكامل لرئيس ومجلس القيادة الرئاسي، والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعَّالة، من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وخدمة الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق آماله وطموحاته.