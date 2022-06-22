المملكة تواصل تحقيق الريادة في المسح البحري والحفاظ على سلامة الملاحة

ويمنح قسم المساحة البحرية درجة بكالوريوس العلوم في المساحة البحرية، وقد صمم هذا البرنامج الذي يعد الأول في المملكة والفريد من نوعه في الشرق الأوسـط بما يتوافق مع أحكام الجامعة وطبقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للمساحة الهيدروجرافية، حيث يحتوي على عدد من الوحدات الاختيارية المقترحة مثل المساحة التصويرية وتحليل الصور، والمسح الجيوفيزيائي البحري، والمساحة الهيدروجرافية غير البحرية.