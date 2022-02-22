المملكة تواصل تنفيذ المشاريع المائية البيئية في المحافظات اليمنية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال المدة من 2 حتى 8 فبراير 2022م في محافظة حجة ضخ 2.993.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، إضافة إلى ضخ 566.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 45 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 10 حملات للرش اليرقي.

وفي محافظة صعدة جرى ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، و40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 28.742 فردًا.

على جانب آخر وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 26 طناً و750 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجًا في مديرية العبر بمحافظة حضرموت، استفاد منها 1.500 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي 2021-2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

من جانبها قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ4.852 مستفيدًا خلال المدة من 2 حتى 8 فبراير 2022م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 825 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 393 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 141 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 90 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 321 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مراجعين، وقسم التوليد 5 أشخاص، وقسم الأشعة 73 مستفيدًا، وقسم المختبر 547 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 677 فردًا، فيما صُرفت الأدوية لـ1.775 فردًا.

وفي الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 589 فردًا، وقسم نقل الدم مستفيدان، فيما جرى تنفيذ 3 أنشطة للتخلص من النفايات.