المملكة توزع آلاف السلال الغذائية الرمضانية باليمن وتشاد وأفغانستان

كما وزّع المركز، أمس الأول، 887 سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة ماسينياه بجمهورية تشاد، استفاد منها 5.322 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.