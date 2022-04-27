المملكة توزع آلاف السلال الغذائية الرمضانية باليمن وتشاد وأفغانستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 53 طنًا و500 كيلوغرام من السلال الغذائية الرمضانية في مديرية خنفر بمحافظة أبين، استفاد منها 3.000 فرد، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة خلال شهر رمضان المبارك.
كما وزّع المركز، أمس الأول، 887 سلة غذائية رمضانية للأسر الأكثر احتياجًا في مدينة ماسينياه بجمهورية تشاد، استفاد منها 5.322 فردًا، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.
يُذكر أن المشروع يستهدف توزيع 14.046 سلة غذائية في ولايات أبشا، ودوربالي، وماسينياه، وأنجمينا، يستفيد منها أكثر من 84 ألف فرد.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.
إلى ذلك، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 700 سلة غذائية رمضانية في مديرية بجرامي بمحافظة كابل عاصمة أفغانستان، استفاد منها 700 أسرة، وذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية للعام 1443هـ.
ويهدُف المشروع إلى توزيع 18.600 سلة غذائية في أفغانستان يستفيد منها 111.600 فرد، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تُقدّمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.