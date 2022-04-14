المملكة توقّع بروتوكول تعديل وتمديد اتفاقية التعاون العلمي مع أمريكا

ويهدف بروتوكول التعاون العلمي والتقني إلى تعزيز القدرات العلمية والتقنية لدى المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتقنية في كلا البلدين، وتشجيع التعاون العلمي والتقني في المجالات ذات المنفعة المشتركة لأغراض سلمية، إضافة إلى إتاحة الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والأساليب التقنية.