المملكة رئيسًا لـ"هيئة مكافحة الجراد الصحراوي" في دورتها الـ32

وثمن الأمين العام للهيئة مأمون العلوي، الجهود التي استمرت لأكثر من عامين من المقاومة والمكافحة المكثفة لأسراب ومجاميع الجراد الصحراوي التي غزت الدول الأعضاء في الهيئة، والتي شكلت تحديًا حقيقيًّا لعمليات المسح والمكافحة، وأثمرت في النهاية عن السيطرة على موجات أسراب الجراد المتتالية، مشيرًا إلى أن المساحة التي تمت فيها أعمال المكافحة، فاقت الـ6.5 مليون هكتار في الدول كافة.