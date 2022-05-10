المملكة والإمارات يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني وحماية البيانات

وقال وكيل وزارة الداخلية في كلمته بالجلسة الافتتاحية إن هذا اللقاء يأتي امتداداً للقاءات السابقة التي تم الاتفاق فيها على عدد من المبادرات التي تحقق تطلعات البلدين وبما يعزز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين، ويرفع من وتيرة العمل الأمني المشترك إلى أعلى المستويات في سبيل تحقيق المزيد من التكامل والازدهار والرخاء.