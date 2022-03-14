المملكة واليونان تعزِّزَان الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الاقتصاد الرقمي، إضافةً إلى استعراض توجهات الوزارة الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030 التي مكّنت القطاع من إرساء بنية رقمية متطورة، إلى جانب إسهامها في تعزيز وصول المملكة إلى مراكز ريادية متقدمة في هذا المجال.