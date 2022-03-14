المملكة واليونان تعزِّزَان الشراكة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

استقبل وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير التطوير والاستثمار بجمهورية اليونان أديوس جيورجيادس.
وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الاقتصاد الرقمي، إضافةً إلى استعراض توجهات الوزارة الاستراتيجية المستمدة من رؤية المملكة 2030 التي مكّنت القطاع من إرساء بنية رقمية متطورة، إلى جانب إسهامها في تعزيز وصول المملكة إلى مراكز ريادية متقدمة في هذا المجال.
حضر الاستقبال سفير جمهورية اليونان لدى المملكة إليكسيس كونستانتوبولوس.