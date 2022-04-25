المملكة وتشاد.. علاقات متينة تاريخية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك

وتشمل فرص التعاون المستقبلية مع تشاد في مجال الطاقة، الشراكة في مشروعات الوصول إلى الطاقة في إفريقيا، ومشروعات مولدات الطاقة الكهربائية وشبكات التوليد الصغيرة في المناطق النائية، ومشروعات وتقنيات الطاقة المتجددة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا المجال، وتبادل الخبرات في مجال كفاءة الطاقة، ودراسة البحث عن الطاقة الأرضية الحرارية.