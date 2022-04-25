المملكة وتشاد.. علاقات متينة تاريخية تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك

ترتبطُ المملكة العربية السعودية بعلاقات متينة وتاريخية مع جمهورية تشاد، تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وتعود العلاقات إلى عام 1972م، حيث تم افتتاح سفارتي البلدين في كل من الرياض وأنجمينا.
وتعد مواد البناء والمركبات وقطع الغيار من أهم صادرات المملكة إلى تشاد، فيما تعد المنتجات الغذائية والآلات الثقيلة والإلكترونيات أعلى الواردات وصولاً للأسواق السعودية
وتشمل فرص التعاون المستقبلية مع تشاد في مجال الطاقة، الشراكة في مشروعات الوصول إلى الطاقة في إفريقيا، ومشروعات مولدات الطاقة الكهربائية وشبكات التوليد الصغيرة في المناطق النائية، ومشروعات وتقنيات الطاقة المتجددة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا المجال، وتبادل الخبرات في مجال كفاءة الطاقة، ودراسة البحث عن الطاقة الأرضية الحرارية.
ويمكن للبلدين التعاون في مجالات تطوير النقل العام ومشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والمطارات والمرافق، وكذلك مشروعات تطوير واستخدام التقنيات المناسبة للزراعة، مثل الميكنة الزراعية، لتسهم هذه المشروعات في زيادة الطلب على المشتقات البترولية السعودية.
وبناءً على توجيهات القيادة الرشيدة –أيدها الله – نفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى 31 مارس 2022م، 13 مشروعاً في جمهورية تشاد بقيمة إجمالية 4,684,742 دولاراً، منها 10 مشاريع في الأمن الغذائي ومشروعان في الصحة، ومشروع في التعليم.