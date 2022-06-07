المملكة وقبرص تتفقان على تأسيس مجلس أعمال مشترك

جدير بالذكر أن المملكة وجمهورية قبرص تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية، جعلت قبرص تحتل المرتبة الـ96 ضمن الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة لعام 2019م، حيث بلغت صادرات المملكة إلى قبرص 29 مليون ريال سعودي فيما بلغت قيمة واردات المملكة من قبرص 111 مليون ريال سعودي في عام 2020، وتشكل رؤية المملكة 2030 والبيئة والحوافز الاستثمارية التي تقدمها فرصًا استثمارية واعدة لأصحاب الأعمال القبرصيين في العديد من القطاعات الاقتصادية.