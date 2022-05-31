المنتخب السعودي للفيزياء يحقق ثاني إنجازاته خلال شهر

وقالت الأمين العام المكلف لـ"موهبة" الدكتورة آمال الهزاع: إن هذا الإنجاز يعد الثاني خلال شهر للمنتخب السعودي للفيزياء الذي أهدى الوطن 3 جوائز عالمية في أولمبياد شمال البلطيق 2022، واستضافته دولة إستونيا خلال الفترة من 22 إلى 24 أبريل الماضي، مبينةً أن هذا الفوز يعكس الشراكة الإستراتيجية والمتكاملة، وتضافر الجهود بين موهبة وشركائها، وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" وشركائهما الإستراتيجيين، لتحقيق الإنجازات وحصد الجوائز العالمية، وتحقيق مبادرات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ومواصلة الطريق لجعل المملكة من بين الدول الـ20 الأولى في العالم تعليمًا وتأهيلًا.