المندوبية الدائمة للمملكة لدى التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات التخريبية لميليشيا الحوثي الإرهابية

وبين أن منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإقليمية والمرجعيات الدولية؛ أصدرت العشرات من القرارات والبيانات التي تدين هذه الاعتداءات الإجرامية، وتدعو ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى وقف هذه الاعتداءات والعمليات العدائية المتواصلة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران بتزويد ميليشيات الحوثي ودعمها بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، موضحًا أن هذه الاعتداءات الإرهابية ومن يقف وراءها لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، بل تستهدف زعزعة استقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبيّن أن منظمة التعاون الإسلامي تتضامن بشكلٍ كامل مع المملكة ومساندتها في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.