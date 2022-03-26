المندوبية الدائمة للمملكة لدى التعاون الإسلامي تُدين الاعتداءات الحوثية على المنشآت الحيوية

وعبّرت عن قلقها الشديد من تسبب هذه الاعتداءات في تصعيد التوترات في المنطقة؛ في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليًا؛ وذلك عقب الاعتداءات المتعمدة التي طالت محطتي توزيع المنتجات البترولية في جدة، ومحطة المختارة في صامطة وخزانات مياه الشرب في ظهران الجنوب، وضمن سلسلة أعمال تخريبية تهدد أمن واستقرار وزعزعة إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، في وقت هي فيه في أمس الحاجة إلى الاستقرار والهدوء؛ حتى لا يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.