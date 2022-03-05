المندوب السعودي لدى "التعاون الإسلامي" يلتقي نظيره الكازاخستاني

تقرّر عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للدورة الثامنة والأربعين، التي تستضيفها جمهورية باكستان الإسلامية بالعاصمة إسلام أباد يومي 22 و23 مارس الجاري.

واستقبل سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة العربية السعودية ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بيريك آرين؛ في مكتبه بمقر السفارة بالرياض، مندوب المملكة الدائم لدى المنظمة الدكتور صالح بن حمد السحيباني.

وشهد اللقاء التأكيد على دور منظمة التعاون الإسلامي وموقعها الريادي ولاسيما في ظل التحديات المعاصرة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتبادل وسُبل تعزيز التعاون في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء للسبل والوسائل الكفيلة بتعزيز وتنويع مجالات التعاون لخدمة المنظمة وتطوير العمل الإسلامي المشترك ودعم الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في إطار العمل المتعدّد نحو بناء العلاقات المشتركة بين المندوبين والعمل المشترك على تنسيق الجهود حيال القضايا والمواضيع المطروحة ذات العلاقة بالشأن الإسلامي.