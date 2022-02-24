"المنديل": مستقبل العقار واعد وأرقام 2021 تؤكد ذلك

أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" المهندس فيصل المنديل، أن المقيم يُسهم في حفظ الحقوق في العديد من العمليات مثل البيع والشراء والاستحواذ والنزاعات والتقاضي؛ لافتًا إلى أن التقييم يُقصَد به تقدير القيمة لأصل محدد، لغرض محدد، في وقت محدد.

وتحدث "المنديل" خلال مشاركته في الجلسة الثانية من منتدى "مستقبل العقار" المقام برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في مدينة الرياض خلال يومي ٢٣- ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والمتحدثين، عن دور الهيئة في تطوير مهنة التقييم، وتأهيل وتدريب ممارسيها، وأهمية التقييم نظرًا للحراك الكبير في السوق، كما تَطرق إلى المنظومة الرقمية في الهيئة؛ حيث اعتمدت الهيئة ثلاثة أنظمة إلكترونية تختص بأعمال المقيمين، وداعمة للتحول الرقمي في المملكة، تشمل أولًا نظام "قيمة" الإلكتروني، وهي منصة تخدم المقيم بشكل كامل وتمكنه من التسجيل في الدورات والحصول على العضوية وفتح حساب للمنشأة ورفع تقارير التقييم التي تُسَلم للعميل، وغيرها من الخدمات، ونظام "قيم" الذي يربط الباحثين عن خدمات التقييم بالمقيمين المرخصين في المملكة، وجميع العمليات التي تتم من خلاله إلكترونيًّا.

وتابع: تم في منتصف ٢٠٢١ الربط مع صندوق التنمية العقاري، وإصدار ١٢٧ ألف تقرير تقييم يخدم مستفيدي الصندوق العقاري، وأخيرًا منظومة تقدير وهي منصة إلكترونية متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بمهنية واحترافية عالية، ووفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية؛ معرجًا على النظام الإلكتروني المؤتمت في التواصل، وقد خدمت الهيئة من خلاله حتى اليوم أكثر من ٢٥ ألف عميل؛ فيما أشار إلى أن الهيئة قدمت أكثر ١٤٠٠ دورة تدريبية عبر الذراع التدريبي لها (أكاديمية تقييم)، استفاد منها أكثر من ٣٠ ألف متدرب.

واختتم "المنديل" حديثه عن التحديات التي قد تواجه المقيمين أثناء ممارسة أعمالهم وهو ما تسعى الهيئة لتجاوزه؛ وذلك من خلال التعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف توحيد مصدر البيانات والمعلومات التي تفيد المقيمين؛ منوهًا بأن مستقبل العقار في المملكة يعد واعدًا، والأرقام والإحصائيات التي تمت في تقييم الأصول لـ١٠٠ مليار عقار خلال ٢٠٢١ تؤكد ذلك.

جدير بالذكر أن الهيئة تشارك في منتدى "مستقبل العقار" من خلال جناح تستقبل به زوار المنتدى والأعضاء لتعريفهم ببرامج وخدمات الهيئة، والإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم، كما تقدم 4 لقاءات مهنية في التقييم العقاري؛ وذلك بهدف إثراء المحتوى المهني في التقييم.