"المنظري": اجعلوا الشعور بالتعافي والسعادة بالعيد يبقى إلى الأبد.. رغم استمرار "كورونا "عالمياً

وقال "المنظري": بينما نحتفل بعيد الفطر هذا العام، اجعلوا الشعور بالسعادة، والأمل، والرحمة، والوحدة الذي يأتي مع حلول هذه المناسبة يستمر إلى ما بعد العيد حتى يصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ويحل التعافي والأمل محل الحزن والخسارة للجميع في كل مكان. ولا يكفي أن نتمنى عالماً أفضل وخالياً من كوفيد-19، فالإجراءات التي سنتخذها هي التي ستحدد وضعنا في هذا الوقت من العام المقبل، فالأمر بأيدينا جميعاً أن نحقق ذلك كما يتجلى في رؤيتنا الإقليمية «الصحة للجميع وبالجميع».