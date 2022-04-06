"المنظري": 99% من سكان إقليم شرق المتوسط يتنفسون هواءً غير صحي

كما قال الدكتور "المنظري": "إن التعافي من كوفيد-19 يتيح فرصة تاريخية لإعادة البناء على نحو أفضل وإنشاء نُظم ومجتمعات أنظف وأوفر صحة وإنصافًا، كما أن معالجة المخاطر البيئية جزءٌ أساسي من رؤية المنظمة المتمثلة في الصحة للجميع وبالجميع في إقليمنا، وهناك بعض التطورات الإيجابية التي حدثت في الإقليم، فقد التزم 11 بلدًا بتطوير نُظُم صحية مستدامة وقادرة على التكيُّف مع تغير المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف المعني بالتغير المناخي في غلاسكو العام الماضي، ويجري حثُّ المزيد من البلدان على الانضمام إلى هذه المبادرة المهمة خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين المقبل في مصر".