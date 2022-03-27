"المنظمة العالمية للأرصاد الجوية": السعودية رائدة عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا في مجال الأرصاد

وأكد الممثل الإقليمي لمنظمة الأرصاد الجوية للمنطقة العربية، الدكتور هشام عبدالغني، في كلمة المنظمة التي شارك بها في احتفال السعودية باليوم العالمي للأرصاد الجوية تحت شعار "الإنذار المبكر والعمل المبكر" اليوم بجدة، أن عدد الأشخاص المُعرَّضين لما يرتبط بهذه الظواهر من أخطار متعددة بات أكثر من أي وقت مضى، في حين تشهد هذه الأخطار بدورها بعض التغيرات من جراء النمو السكاني والتوسع الحضري والتدهور البيئي. لافتًا النظر إلى أن التنبؤات التي تنذر الناس بآثار الطقس على حياتهم باتت ضرورة حيوية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش.. وتابع قائلاً: "مع ذلك يظل واحد من كل ثلاثة أشخاص في العالم لا يتمتع بالتغطية الكافية للإنذار المبكر بالقدر الكافي".