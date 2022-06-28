"المنظمة العربية للسياحة" توقع بروتوكول تعاون مع "المركز الإسلامي لتنمية التجارة"

وقال "آل فهيد": "يأتي توقيع هذا البروتوكول في هذا الاجتماع المهم بهدف التعاون ما بين المجموعة العربية والدول الإسلامية في المجال السياحي بغرض تعزيز تنمية السياحة البينية المشتركة وتنمية الاستثمارات، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيل للدول العربية والإسلامية الأقل تنمية، ووضع خطة عمل للمجموعات السياحية للدول العربية والإسلامية التي ترغب في ذلك، وإقامة ورش عمل ومؤتمرات، وطرح أفكار وبرامج للتنمية السياحية، وإتاحة الفرصة لربط الأجهزة المتخصصة التي تعمل لدى الطرفين لوضع تصور للتعاون المشترك في تذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين في الدول العربية والإسلامية، مع إصدار دليل لحقوق السائح، والاستفادة من الصناديق المتاحة لدعم الاستثمارات العربية والإسلامية، والعمل معًا للتنسيق لرفع السياحة البينية بين الدول العربية والإسلامية، ورفع وتنمية الاستثمارات العربية المشتركة ما بين الدول العربية والإسلامية، والاستفادة من البرامج المتاحة في المجلسين العربي والإسلامي".