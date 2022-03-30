"المنيف": الدراسة في رمضان "صعبة".. "العتيبي": بل هي عمل وعبادة

ويضيف الكاتب: "هذا ينقلنا إلى المستوى الثاني من تفكيك الخطاب، وهو العلاقة بين "العمل" و"العبادة" في الإسلام؛ فهل "العمل" ينافي "العبادة"؟ العبادة والعمل في الإسلام مفهومان لا يفترقان وقيمتان متلازمتان، فالعبادة هي الهدف الأسمى من خلق الإنسان، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}، والعمل عبادة؛ لأنه ضرورة لتوفير معاش من يعبد الله، ولأنه كذلك يحقق معنى الاستخلاف في الأرض الذي هو الغاية أيضا من خلق الإنسان، قال تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ}، وفي آيات كثيرة تم الربط بين العمل والعبادة ومن ذلك قوله تعالى: {فإذا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، ولم يُروَ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ترك العمل في رمضان من أجل التفرغ للعبادة، بل كان عبدالله بن عباس يقطع الاعتكاف في رمضان ليقضي حوائج الناس، ولما سئل عن ذلك قال: "هكذا كان يفعل رسول الله"، وهذا يعني أن العمل عبادة".