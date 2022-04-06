المهام تتمازج والجهود تتوحد.. شاهد رجل أمن يرفع بقايا الطعام في ساحات المسجد الحرام

في شهر رمضان المبارك تتمازج المهام وتتوحد الجهود لكل العاملين في القطاعات الحكومية والأهلية، وتتبلور تحت مظلة خدمة ضيوف الرحمن؛ فمن منطلق حفظ النعمة، بادر أحد رجال الأمن بالمسجد الحرام في حفظ فائض طعام الإفطار في إحدى الحافظات التابعة لجمعية إكرام لحفظ الطعام، وذلك في صورة من صور تعزيز الأمن الغذائي.
"سبق" تواصلت هاتفيًا مع مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي للحديث عن مشروع "احفظها لتدوم"، حيث أوضح أن هذا المشروع هو الذي على أساسه بنيت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، وهو أحد أكبر المشروعات النوعية من حيث الفكرة والتنفيذ والحجم والتخصص، حيث تقوم الجمعية بحفظ فائض الطعام وإعادة فرز الصالح منه وتأهيله بطريقة آمنة وصحية لتوزيعه على الفقراء والمساكين في مكة المكرمة. وقد صممت الجمعية تطبيقًا خاصًا لهذا المشروع يقوم باستلام طلبات حفظ الفائض وجدولته وإسناده لفريق العمل آليًا دون تدخل بشري.
وأضاف "المطرفي" أن المشروع يخدم في ساحات المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك أثناء وجبة الإفطار وفي فنادق المنطقة المركزية على مدار العام وكذلك الفنادق الأخرى والمطاعم والمطابخ ومؤسسات الإعاشة والمنازل والحفلات والقصور وحملات حجاج الداخل في شهر ذي الحجة.