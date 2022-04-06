المهام تتمازج والجهود تتوحد.. شاهد رجل أمن يرفع بقايا الطعام في ساحات المسجد الحرام

"سبق" تواصلت هاتفيًا مع مدير الجمعية أحمد حربي المطرفي للحديث عن مشروع "احفظها لتدوم"، حيث أوضح أن هذا المشروع هو الذي على أساسه بنيت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، وهو أحد أكبر المشروعات النوعية من حيث الفكرة والتنفيذ والحجم والتخصص، حيث تقوم الجمعية بحفظ فائض الطعام وإعادة فرز الصالح منه وتأهيله بطريقة آمنة وصحية لتوزيعه على الفقراء والمساكين في مكة المكرمة. وقد صممت الجمعية تطبيقًا خاصًا لهذا المشروع يقوم باستلام طلبات حفظ الفائض وجدولته وإسناده لفريق العمل آليًا دون تدخل بشري.