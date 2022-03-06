"المهنا" ضمن قائمة فوربس لأكثر قادة السفر والسياحة تأثيرًا بالمنطقة
اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ"طيران ناس"، الناقل الوطني السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بوصفه أحد أقوى قادة صناعة السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشارت المجلة إلى أن اختيارها أعضاء القائمة جاء بناء على عوامل عدة، منها حجم العمل الذي يديره قائد الأعمال، بما في ذلك الإيرادات وقيم الاستثمارات، وقيمة الأصول، وملكية الأصول، والخبرة، ودرجة التأثير، والإجازات.
وقالت "فوربس" إن "المهنا" يتمتع بخبرة تزيد على 20 عامًا، ويشغل منصبه الحالي منذ عام 2015. وأضافت بأنه شغل سابقًا منصب المدير المالي لمجموعة طيران ناس، وأصبح نائب الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2008.
ويحمل "المهنا" درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية من جامعة ميتشيغان آن أربور في الولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في واشنطن، وبكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض بالسعودية، وهو عضو معهد CFA المانح لشهادة المحلل المالي المعتمد، كما أنهى بنجاح البرنامج الإداري المتقدم AMP في جامعة هارفارد.
وتحت قيادة "المهنا" نجح "طيران ناس" في توسيع شبكة وجهاته، وتعزيز مكانته بوصفه أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وواحدًا من أفضل 10 شركات طيران اقتصادي في العالم، كما حصل على العديد من الجوائز الدولية المرموقة، بما في ذلك جائزة شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لمدة أربعة أعوام متتالية من مهرجان جوائز السفر العالمية، وبرنامج الجوائز العالمي المرموق في عالم صناعة السفر، كما حصلت الشركة على جائزة سكاي تراكس العالمية بوصفها أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للأعوام (2017 و2018 و2019 و2021).
يُذكر أن فوربس هي شركة نشر ووسائل إعلام أمريكية، وأبرز منشوراتها مجلة فوربس الشهرية التي تُعدُّ أكثر القوائم شهرة في العالم، وتُعنى في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات، ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.