"المهنا" ضمن قائمة فوربس لأكثر قادة السفر والسياحة تأثيرًا بالمنطقة

وتحت قيادة "المهنا" نجح "طيران ناس" في توسيع شبكة وجهاته، وتعزيز مكانته بوصفه أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، وواحدًا من أفضل 10 شركات طيران اقتصادي في العالم، كما حصل على العديد من الجوائز الدولية المرموقة، بما في ذلك جائزة شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط لمدة أربعة أعوام متتالية من مهرجان جوائز السفر العالمية، وبرنامج الجوائز العالمي المرموق في عالم صناعة السفر، كما حصلت الشركة على جائزة سكاي تراكس العالمية بوصفها أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للأعوام (2017 و2018 و2019 و2021).