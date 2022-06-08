"المهندسين" توقّع 3 مذكرات لدعم برامج توظيف المهندسين والمهندسات

وتضمنت مذكرات التعاون في مجال إدارة المشاريع بين الهيئة والشركات والمعهد، إلى جانب العمل على تبادل الخبرات والاستشارات المهنية بما يدعم محتوى التدريب والتطوير الهندسي والفني، إلى جانب تنظيم المحاضرات وورش العمل التي من شأنها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي للخروج بحلول تسهم في معالجة تلك التحديات؛ بهدف تحقيق نسبة عالية في توطين المهن الهندسية والفنية، بعد قرار رفع نسبة توطين الوظائف الهندسية الذي أطلق أخيراً؛ بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن العمل في القطاعات الهندسية والفنية المختلفة.