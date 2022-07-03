المهندس عبدالعزيز الرميح يشكر القيادة الرشيدة على تعيينه نائبًا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير

وأعرب معاليه عن عظيم شكره وامتنانه لهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً المولى –عز وجل- التوفيق، وأن يكون عند حُسن ظن الجميع، وأن يسهم في دعم مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الصحية وتجويدها؛ لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين الصحية.. معربًا معاليه عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة، الأستاذ فهد الجلاجل، على دعمه ومساندته.