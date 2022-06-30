"الموارد البشرية": انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى 10.1%

ولعلّ أحد أهم الأرقام الإحصائية: الانخفاض الملحوظ في معدل بطالة السعوديات إلى 20.2%؛ وهو معدل غير مسبوق؛ حيث وصلت لمعدلات ما قبل 2002م، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسبة مشاركتهن منذ ذلك الوقت.