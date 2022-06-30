"الموارد البشرية": انخفاض معدل بطالة السعوديين إلى 10.1%

أعلنت وزارة الموارد البشرية، اليوم الخميس، انخفاض معدل بطالة السعوديين والسعوديات للربع الأول من عام 2022م، إلى 10.1%.
وأوضحت أن ذلك نتيجة صدور 32 قرار توطين بشأن 35 مهنة في مختلف القطاعات ساهمت في خفض معدل البطالة.
ولعلّ أحد أهم الأرقام الإحصائية: الانخفاض الملحوظ في معدل بطالة السعوديات إلى 20.2%؛ وهو معدل غير مسبوق؛ حيث وصلت لمعدلات ما قبل 2002م، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع نسبة مشاركتهن منذ ذلك الوقت.
يأتي ذلك بفضل التشريعات التي أسهمت في تعزيزها جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات الحكومية لتمكين المرأة.
وأثمرت البرامج المعززة لتمكين المرأة مثل التدريب والتوجيه القيادي، وقرة، ووصول، وغيرها، تحقيق هذه المستويات القوية من الانخفاض في معدل بطالة السعوديات.
كما ساهمت تشريعات الوزارة في الوصول إلى مستهدفاتها من خلال نطاقات المطور وبرامج التوطين ومتابعة امتثال الشركات للوصول لهذه النتائج القياسية من ناحية انخفاض البطالة وزيادة معدلات تشغيل السعوديين والسعوديات إلى هذه الأرقام غير المسبوقة.