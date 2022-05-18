الموارد البشرية تتفاعل مع شكوى منع مواطنة من الجلوس خلال الدوام: اتخذنا اللازم

تفاعلت وزارة الموارد البشرية مع شكوى أحد المواطنين بشأن قيام مديرين أجانب في أحد مولات الرياض، بمنع الكراسي عن العاملات السعوديات من أجل عدم جلوسهن خلال فترة الدوام.
وقال المواطن في شكوى عبر موقع خدمة العملاء على "تويتر": "نداء عاجل لمَن يهمه الأمر.. مديرون أجانب في أحد #مولات الرياض "مطعم - محل عطور" يمنعون الكراسي لتبقى العاملة السعودية تعاني الوقوف الطويل عند الباب سواء كان هناك زبائن أو لا.. أتعلمون المدة كم؟ من الساعة ٢ ظهراً إلى ١١ ليلاً؟
بينما الأجنبي "مريح" ويُسمح له بالجلوس.
وقالت الوزارة في ردّها: إشارة إلى البلاغ المقدم من قِبلكم، نحيطكم علماً بأنه تمّت مباشرة الحالة، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين.