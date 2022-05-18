الموارد البشرية تتفاعل مع شكوى منع مواطنة من الجلوس خلال الدوام: اتخذنا اللازم

وقال المواطن في شكوى عبر موقع خدمة العملاء على "تويتر": "نداء عاجل لمَن يهمه الأمر.. مديرون أجانب في أحد #مولات الرياض "مطعم - محل عطور" يمنعون الكراسي لتبقى العاملة السعودية تعاني الوقوف الطويل عند الباب سواء كان هناك زبائن أو لا.. أتعلمون المدة كم؟ من الساعة ٢ ظهراً إلى ١١ ليلاً؟