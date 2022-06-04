"الموارد البشرية" تتيح فرصة العمل في موسم الحج عبر "أجير"

وتتيح الوزارة من خلال هذه الخدمة، التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم؛ حيث إن "سوق العمل الافتراضي" التابع للمنصة يتيح للمنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج، عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال موسم عبر منصة إلكترونية، كما تمكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له.