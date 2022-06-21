الموارد البشرية تجري تحديثاً على نظام الانتقال الوظيفي للعامل الوافد بين المنشآت الفردية

ويقتضي تحديث النظام بـ "تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائه عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه".