"المواردِ البشرية" تضبطُ وتخالفُ مكتبَ خدماتٍ عامة يُشَغِّلُ ويؤوي عاملاتٍ هارباتٍ

ضَبَطَتْ وزارةُ المواردِ البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مخالفاتٍ على أحد مكاتب الخدمات العامة بمدينة الرياض؛ لمزاولته نشاطَ تقديمِ الخدمات العمالية دون ترخيص، وإيواء مجموعة من العاملات الهاربات من أصحاب العمل من جنسيات مختلفة، إضافةً إلى ضبطِ وافدين يعملان بشكل مخالف في مهنة غير مصرح لهما بالعمل فيها، حيث أُحيلت العاملات إلى مركز الإيواء، فيما أُحيل العاملان إلى الجهات ذات الاختصاص.