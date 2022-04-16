"الموارد البشرية" تطلق عددًا من البرامج والفعاليات بمناسبة يوم اليتيم العربي

وقال وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي، الدكتور عبدالله الوهيبي، في هذه المناسبة: إن الاحتفاء بهذا اليوم جزء مما توليه حكومتنا الرشيدة من رعاية وعناية بالأيتام، إضافة إلى دور هذا اليوم في تعزيز جهودنا الهادفة إلى تمكينهم، ودمجهم في المجتمع، وتعزيز جودة الحياة لأبنائنا وبناتنا المشمولين برعاية الوزارة، وفق ما تنص عليه رؤية السعودية 2030. وهو فرصة مثلى لاستعراض قصص نجاحهم، والحفاوة بمنجزاتهم.