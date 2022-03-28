"الموارد البشرية" تفعل الدوام المرن على منسوبيها: الحضور والانصراف على مجموعات

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ساعات عمل موظفي الجهات الحكومية، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ عند الساعة 10 صباحاً وتنتهي عند الساعة 3 مساءً.
وأقرت وزارة الموارد البشرية في تعميم داخلي على منسوبيها تطبيق الدوام المرن لمنسوبيها خلال شهر رمضان المبارك على مجموعات، ويكون تحديد بداية الدوام المرن ونهايته من صلاحية المدراء المباشرين في الوزارة، وذلك على النحو التالي:
- الأولى: 9:30 إلى 2:30
- الثانية: 10:30 إلى 3:30
- الثالثة: 11.30 إلى 4:30
يشار إلى أنه ووفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية، يحق للوزراء تطبيق الدوام المرن على منسوبي الوزارة، حيث نصت المادة الثانية عشرة في اللائحة على:
يجوز بقرار من الــــوزير المخــــتص إجـــراء تغييرات في أوقـــات بدء ســــاعات الـــعمل الرســـمية وانتهائها بما لا يتجــ ـاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماىشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية.