"الموارد البشرية" تفعل الدوام المرن على منسوبيها: الحضور والانصراف على مجموعات

وأقرت وزارة الموارد البشرية في تعميم داخلي على منسوبيها تطبيق الدوام المرن لمنسوبيها خلال شهر رمضان المبارك على مجموعات، ويكون تحديد بداية الدوام المرن ونهايته من صلاحية المدراء المباشرين في الوزارة، وذلك على النحو التالي:

- الأولى: 9:30 إلى 2:30

- الثانية: 10:30 إلى 3:30

- الثالثة: 11.30 إلى 4:30