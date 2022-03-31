"الموارد البشرية": توطين عدد من الأنشطة والمهن في قطاع الترفيه

أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم، قرارًا بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في قطاع الترفيه.
وقال المهندس أحمد الراجحي: إن القرار يهدف لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتعزيز إسهامهم في الاقتصاد الوطني.
تفصيلاً، أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا بتوطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي بنسبة 70% وتوطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100% وذلك اعتبارًا من 27/ 02/ 1444هـ الموافق 23/ 09/ 2022م.
يأتي هذا القرار حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.
يُذكر أن أبرز المهن المستهدفة في القرار هي: (مدير فرع، مدير قسم، مشرف قسم، مساعد مدير فرع، مشرف صناديق المحاسبة، خدمة العملاء، أخصائي مبيعات، أخصائي تسويق) وقد استثنى القرار عددًا من المهن من أبرزها: (عامل نظافة، عامل الشحن والتفريغ، مشغلي الألعاب النوعية التي تتطلب مشغلين بكفاءات وشهادات تخصصية).
وأصدرت الوزارة مع القرار دليلًا إجرائيًا لإطلاع أصحاب العمل والمنشآت ومعرفة آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.