"الموارد البشرية": توطين عدد من الأنشطة والمهن في قطاع الترفيه

يُذكر أن أبرز المهن المستهدفة في القرار هي: (مدير فرع، مدير قسم، مشرف قسم، مساعد مدير فرع، مشرف صناديق المحاسبة، خدمة العملاء، أخصائي مبيعات، أخصائي تسويق) وقد استثنى القرار عددًا من المهن من أبرزها: (عامل نظافة، عامل الشحن والتفريغ، مشغلي الألعاب النوعية التي تتطلب مشغلين بكفاءات وشهادات تخصصية).