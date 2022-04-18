"الموارد البشرية" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين

وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في تنمية المعارف والمهارات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالاستشارات الإدارية، ورفع كفاءة رأس المال البشري وتقديم الشهادات المهنية الاحترافية العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية.