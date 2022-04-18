"الموارد البشرية" توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين

برعاية مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مذكرة تفاهم مشتركة مع جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين.
ومثل الوزارة في توقيع المذكرة وكيل الإستراتيجية وتحقيق الرؤية راشد بن محمد الجلاجل، فيما مثل الجمعية في توقيعها رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عثمان اليحيى.
وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في تنمية المعارف والمهارات وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالاستشارات الإدارية، ورفع كفاءة رأس المال البشري وتقديم الشهادات المهنية الاحترافية العالمية، وذلك انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الارتقاء بالكوادر الوطنية.
يذكر أن الوزارة تسعى من خلال إبرام هذه المذكرات إلى تكوين شراكات إستراتيجية وبناء علاقات تكاملية مع مختلف الجهات في كافة القطاعات لرفع جودة خدماتها المقدمة لمستفيديها.