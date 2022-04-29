"الموارد البشرية" لـ"سبق": نتابع التزام الجمعيات الخيرية بإخراج زكاة الفطر في وقتها الشرعي

من جانبه، يؤكد الشيخ عبدالله السلمي، من خلال برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" جواز إخراج زكاة الفطر عن طريق الجمعيات الخيرية؛ لأن القائمين على الجمعيات يعتبرون وكلاء عن الغني ووكلاء عن الفقير بأن يقبضوها عنه، ولو أدوها بعد صلاة العيد لا حرج؛ لأنهم قد قبضوا عن الفقير في الوقت الشرعي، وهم وكلاء عن الفقير وعن المتبرع.