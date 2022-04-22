الموارد البشرية: 30 يومًا على مهلة تسجيل القدامى لنقلهم للضمان المطور

وأشارت إلى عدم إسقاطهم من المنصة الحالية حتى بعد تسجيلهم، موضحة أنها ستتابع انتظام تسجيل المستفيدين الحاليين، وانتقالهم، كما سيتم تنظيم زيارة للتواصل من قبل الباحثين الاجتماعيين مع من لم يستطع التسجيل.