"المواصفات السعودية" تنظّم المؤتمر الوطني للجودة في نسخته الثامنة

ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 60 متحدثًا محليًا ودوليًا من خلال 16 جلسة، يناقشون فيها خمسة محاور رئيسة، منها: تحقيق الجودة في "رؤية المملكة 2030"، ونشر مفاهيم ومنهجيات وأدوات الجودة، مع تسليط الضوء على تطبيقات الجودة في إدارة التغيير والتحول.