"المواصفاتُ السعوديةُ" " و"المعهد القومي المصري للجودة" يُوَقِّعَانِ برنامجَ تعاونٍ فنيٍّ

وتفصيلاً، وَقَّعَ البرنامجَ الفني من جانب المواصفات السعودية محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، فيما وَقَّعَ من جانب المعهد القومي للجودة رئيسُ مجلس الإدارة الدكتور محمد عتمان، ويهدفُ البرنامجُ إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وضمان جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز التعاون في المجالات المتعلقة بالجودة.